Duurzame energiebranche: gooi geen geld weg met fossiel

Om de klimaatdoelen te halen, moet de industrie al binnen enkele jaren stoppen met investeringen in uiteenlopende installaties die draaien op fossiele brandstoffen. Tot die conclusie komt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van een recente analyse van onderzoeksbureau TNO. De NVDE waarschuwt voor “desinvesteringen”. Met andere woorden: wie te lang vasthoudt aan fossiel, gooit geld weg.

In de TNO-analyse is voor uiteenlopende technieken berekend wanneer een investering erin niet meer te rijmen valt met de klimaatdoelen. Zo zijn traditionele hoogovens en restgassenketels voor de staalindustrie volgens de studie nu al de investering niet meer waard. Dergelijke installaties gaan vaak tientallen jaren mee. Voor allerlei andere industriƫle apparatuur ligt het omslagpunt in 2030.

“Fossiele machines worden snel een desinvestering wanneer je die niet meer voor hun gehele levensduur kunt gebruiken”, legt directeur Olof van der Gaag van de NVDE uit in een verklaring. Het kabinet zou volgens de NVDE een duidelijk “afbouwpad” voor fossiele technieken moeten opstellen. Het jaar 2050, wanneer Nederland klimaatneutraal wil zijn, “lijkt ver weg maar is dus eigenlijk al heel dichtbij”, concludeert de brancheorganisatie van bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie.

De uitstoot van broeikasgassen moet fors dalen om de opwarming van de aarde nog enigszins te beperken. De overheid is daarbij aan haar eigen doelstellingen gehouden en zal maatregelen moeten nemen om die te halen. Veel klimaatbeleid is gericht op het verminderen van het fossiele brandstofgebruik.

De TNO-onderzoekers stellen verder bijvoorbeeld vast dat mensen vanaf 2030 geen personenauto’s op benzine of diesel meer zouden moeten kopen. Dat komt overeen met het kabinetsdoel om vanaf dat jaar alleen nog nieuwe auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof de weg op te laten gaan. Dat doel is echter niet wettelijk vastgelegd en de Europese Unie mikt op 2035.