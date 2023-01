Flinke winsten op beurzen New York, autoconcern GM uitblinker

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten gesloten, na de verliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street kregen weer veel bedrijfsresultaten te verwerken. De cijfers van autoproducent General Motors (GM) vielen daarbij duidelijk in goede aarde, want het aandeel ging fors omhoog. Naast GM kwamen ook grote bedrijven als ExxonMobil, Caterpillar en UPS met cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,1 procent hoger op 34.086,04 punten. De brede S&P 500 klom 1,5 procent tot 4076,60 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,7 procent tot 11.584,55 punten.

GM zette een koerswinst van 8,4 procent op de borden. De autofabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook is GM positief over 2023, dat naar verwachting opnieuw een sterk jaar zal zijn. Branchegenoot Ford liftte mee met een plus van bijna 5 procent.

ExxonMobil, het grootste olie- en gasconcern van de Verenigde Staten, werd 2,2 procent hoger gezet. ExxonMobil heeft in 2022 een recordwinst van bijna 56 miljard dollar geboekt dankzij de hoge olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft boos gereageerd op die recordwinst van ExxonMobil omdat het bedrijf veel te weinig zou doen om de prijzen aan de pomp te verlagen.

De producent van graafmachines en bulldozers Caterpillar opende eveneens de boeken. De winst viel lager uit dan verwacht en Caterpillar verloor 3,5 procent. Pakketbezorger UPS wist beleggers wel te bekoren met zijn cijfers want het aandeel ging 4,7 procent vooruit. Rivaal FedEx klom 5,3 procent.

Andere bekende namen met cijfers waren fastfoodketen McDonald’s (min 1,3 procent), farmaceut Pfizer (plus 1,4 procent) en muziekstreamingdienst Spotify (plus 12,7 procent).

Verder kon betalingsbedrijf PayPal (plus 2,3 procent) op aandacht rekenen. PayPal maakte bekend wereldwijd ongeveer 2000 banen te schrappen om kosten te besparen. Dat komt neer op circa 7 procent van het personeelsbestand. PayPal wijst daarbij op de uitdagende economie. Ook veel andere techbedrijven zijn werknemers aan het ontslaan vanwege de zwakkere economie.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0860 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent in prijs tot 79,11 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent tot 84,49 dollar per vat.