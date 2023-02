Meer Oekraïense vluchtelingen hebben baan, vaak als uitzendkracht

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat werk heeft gevonden is opnieuw toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de meest recente cijfers komt naar voren dat op 1 november 48 procent van de vluchtelingen werk had, vier maanden eerder was dat nog 35 procent. Het CBS keek ook naar vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit. Zij vonden relatief vaker een baan dan Oekraïners zelf.

Begin november verbleven ongeveer 65.000 vluchtelingen uit Oekraïne in de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar oud in ons land. Het CBS baseert zich daarbij op de Basisregistratie personen (BRP). Vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen werkvergunning nodig om in Nederland een baan te zoeken.

De meeste vluchtelingen werkten als uitzendkracht (43 procent). Dat maakt het volgens het statistiekbureau ook moeilijk te bepalen in welke sectoren zij daadwerkelijk aan het werk zijn gegaan. Ook werkten relatief veel vluchtelingen in de handels-, vervoers- of horecasector. Bijna zes op de tien Oekraïners werkten minder dan 25 uur per week, 13 procent had een voltijdbaan gevonden.

Binnen de groep vluchtelingen maakt het CBS ook onderscheid tussen mensen met en zonder de Oekraïense nationaliteit. Vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïens paspoort werkten naar verhouding vaker dan Oekraïners met een paspoort (68 procent tegenover 44 procent). Het verschil is het grootst bij jonge mannen tussen de 15 en 25 jaar. Van hen had 77 procent van de vluchtelingen zonder Oekraïense nationaliteit een baan gevonden, tegenover 38 procent met die nationaliteit.