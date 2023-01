Happy Meals voor volwassenen stuwen omzet McDonald’s

Fastfoodketen McDonald’s deed in het afgelopen kwartaal goede zaken, vooral dankzij de introductie van een Happy Meal voor volwassenen. Hogere prijzen weerhielden mensen niet om de restaurants te bezoeken.

De wereldwijde omzet van winkels die langer dan een jaar open waren steeg in het vierde kwartaal met 12,6 procent. Dat is een stuk hoger dan marktkenners hadden verwacht. De opbrengst in de Verenigde Staten ging met 10,3 procent omhoog. McDonald’s zette in oktober de ‘adult Happy Meals’ op de menukaart in de VS. Dat zorgde voor een verkoopspurt. In de kleurrijke Happy Meal-box zit een Big Mac of tien McNuggets met een grote friet en een drankje. En een klein presentje.

De omzet buiten de VS, goed voor 60 procent van het totaal, was in het afgelopen kwartaal iets zwakker als gevolg van de sterke Amerikaanse dollar. Het concern behaalde een nettowinst van 1,9 miljard (1,8 miljard euro) in deze periode, 16 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook dat was boven de verwachtingen.

McDonald’s verhoogde het afgelopen jaar net als concurrenten de prijzen van zijn menu’s. Dat doen restaurantketens vanwege de inflatie die leidt tot hogere kosten voor ingrediënten en personeel. Chris Kempczinski, topman bij McDonald’s, voorziet dat “de inflatiedruk op korte termijn zal aanhouden in 2023”. Toch heeft hij “veel vertrouwen” in de verdere groeiplannen van het bedrijf.

Eerder deze maand kondigde McDonald’s een grote reorganisatie aan die onder meer de opening van nieuwe restaurants moet versnellen. Hoeveel banen er geschrapt gaan worden is nog niet bekend. McDonald’s wil met de ingreep de kosten binnen de perken houden en geld vrijspelen voor investeringen in verdere groei.