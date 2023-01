Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in tien jaar, maar nog niet genoeg

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen was vorig jaar het hoogst in tien jaar tijd. Met name in Amsterdam en in Zuid-Holland nam het aantal nieuwe woningen sterk in aantal toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar het aantal komt nog niet in de buurt van het door het kabinet nagestreefde doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar.

In totaal kwamen er vorig jaar ruim 74.000 nieuwbouwwoningen bij in Nederland, een stijging van 0,9 procent. Gecorrigeerd voor het aantal verdwenen woningen, komt de Nederlandse woningvoorraad volgens het CBS in 2022 uit op ongeveer 8,1 miljoen woningen.

Van de steden in Nederland kreeg Amsterdam er de meeste woningen bij, bijna 6800. Daarmee nam het totaal aantal woningen in de hoofdstad toe met 1,5 procent tot zo’n 475.000 woningen. Utrecht, Den Haag en Rotterdam, kregen er elk ruim 2000 woningen bij.

Zuid-Holland scoorde het best op provincieniveau. Daar werden ruim 14.500 woningen gebouwd, gevolgd door Noord-Holland (zo’n 14.000) en Noord-Brabant (zo’n 12.000). De sterkste procentuele stijging was te zien in Flevoland, met 1,6 procent. Het CBS schrijft dat onder meer toe aan de sterke bevolkingsgroei in die provincie het afgelopen jaar.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldde vorige week nog te verwachten dat dit en volgend jaar minder woningen worden opgeleverd, waarschijnlijk zo’n 70.000 per jaar. Dat komt onder meer door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en de hogere rentes. Ook speelt een tekort aan geschikte bouwlocaties mee, evenals een tekort aan ambtenaren om bouwvergunningsaanvragen te behandelen.

Dat is slecht nieuws voor minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Om het woningtekort op te lossen wil hij dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen in Nederland bij komen.