IMF: doorgaan met verhogen rente nodig ondanks druk op woningbouw

Centrale banken moeten doorgaan met het verhogen van de rentes, ondanks dat de nieuwbouw van woningen in veel landen onder druk komt te staan nu lenen duurder wordt. Dat heeft hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd bij het verschijnen van nieuwe economische ramingen. Volgens hem lukt het alleen zo om de wereldwijd flink opgelopen inflatie echt omlaag te krijgen.

Vorig jaar werd het leven mondiaal gezien 8,8 procent duurder, aldus het IMF. Dat kwam vooral door de torenhoge energieprijzen na de Russische inval in Oekra├»ne. Voor dit jaar raamt het fonds de wereldwijde inflatie op 6,6 procent en volgend jaar zou het tempo van de prijsstijgingen verder moeten afnemen tot 4,3 procent. “De strijd tegen de inflatie begint zijn vruchten af te werpen, maar centrale banken moeten hun inspanningen voortzetten”, stelt Gourinchas in een toelichting.

Dat de prijzen overal nog steeds hard omhoog gaan heeft ook gevolgen voor de wereldeconomie als geheel. Gourinchas geeft aan dat de mondiale groei dit jaar waarschijnlijk terugzakt tot 2,9 procent, van 3,4 procent vorig jaar. Volgend jaar zal de economische expansie, zoals het er nu naar uitziet, dan wel weer licht aantrekken tot 3,1 procent. Voor specifiek de Nederlandse economie heeft het IMF nu geen nieuwe prognose.

Gourinchas typeert de groeicijfers als “zwak”, maar met deze cijfers is het IMF wel iets minder somber dan bij de vorige voorspelling in oktober. Dat komt onder meer doordat de energiecrisis in Europa tot nu toe niet zo ernstig uitpakt als werd gevreesd. Ook het feit dat China is afgestapt van zijn strikte zerocovidbeleid lijkt de bedrijvigheid vooruit te helpen.

De link met de woningbouw, waarop Gourinchas wijst, speelt ook in Nederland. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) waarschuwde onlangs al dat gestegen kosten voor bouwmaterialen en hogere rentes een rem zetten op de bouw van nieuwe huizen. Bouwbedrijven leveren dit en volgend jaar waarschijnlijk bijna een tiende minder woningen op dan vorig jaar. Dit ligt gevoelig omdat er in Nederland al enige tijd sprake is van een tekort aan huizen. Mede daardoor is het voor starters op de woningmarkt heel moeilijk om een huis te bemachtigen.

Gourinchas erkent dat er negatieve bijeffecten zijn van het monetaire beleid. Maar hij benadrukt dat de strijd tegen de inflatie “nog lang niet is gewonnen” en dat de rente dus nog verder omhoog moet. “Door te vroeg te versoepelen bestaat het risico dat alle tot nu toe behaalde winsten ongedaan worden gemaakt.”