Milieudefensie en FNV helpen werknemers bedrijven te vergroenen

Klimaatbeleid van bedrijven ontstaat niet alleen in de bestuurskamer, ook werknemers kunnen daar volgens vakbond FNV en Milieudefensie een belangrijke bijdrage aan leveren. Volgens de twee organisaties kunnen zij zelfs “een sleutelrol” spelen in het verbeteren van de klimaatplannen van het bedrijfsleven. Om hen te helpen, hebben de bond en de milieuorganisatie samen een website ontwikkeld met adviezen voor werknemers en ondernemingsraden.

“We willen voorbij het idee ‘een beter milieu begint bij jezelf’, want de invloed van bedrijven is veel groter dan je individuele koop- of stemgedrag”, legt directeur van Milieudefensie Donald Pols uit. Zijn organisatie wist eerder via de rechter Shell te dwingen tot het opstellen van ambitieuzer klimaatbeleid. Dit is weer een andere aanvliegroute om hetzelfde doel te bereiken, legt hij uit. “Grote bedrijven moeten vergroenen, dat is de enige manier om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En werknemers moeten nooit onderschatten hoeveel impact ze hebben op het bestuur van hun bedrijf.”

Volgens de directeur van Milieudefensie is de samenwerking met de FNV uniek. “Op veel plekken ter wereld staan de klimaatbeweging en de werknemersbeweging toch tegenover elkaar. Het beeld is dan dat ambitieus klimaatbeleid banen kost. Wij zeggen juist: goed klimaatbeleid levert betere, groene banen op. Als je er als bedrijf vroeg bij bent, kun je bijsturen. Wacht je te lang, dan ben je niet voorbereid als de overheid strenger klimaatbeleid invoert.”

FNV en Milieudefensie hebben veel aandacht voor de rol van de ondernemingsraad (or). Die kan advies geven aan de directie en heeft recht op informatie over de onderneming, dus ook op het gebied van duurzaamheid. Daarmee kan de or “een effectief orgaan zijn voor het verduurzamen van het bedrijf”, klinkt het. Gebruikmaken van het recht op informatie is vaak de eerste stap. Vervolgens kunnen werknemers of de or bijvoorbeeld een werkgroep oprichten die zich gaat bezighouden met verduurzaming. Een van de tips op de website is om te werken aan een “inspirerend en verbindend verhaal” over verduurzaming en “geen preek af te steken”.

Een mooi voorbeeld van vergroening van onderop is volgens de organisaties Tata Steel. Leden van de or en de vakbond kwamen daar enkele jaren geleden met plannen voor de productie van ‘groen staal’, met behulp van waterstof. Inmiddels is dat ook de toekomstvisie van de top van het staalbedrijf.

De website heet jouwbedrijftoekomstproof.nl. Advocatenkantoor Paulussen, dat Milieudefensie hielp in de klimaatzaak tegen Shell, werkte eraan mee. Ook trainingsbureau voor ondernemingsraden SBI Formaat was betrokken.