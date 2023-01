Nederlanders boeken weer volop wintersportvakanties

De wintersportvakantie is na drie coronajaren “echt helemaal weer terug”, zegt reiskoepel ANVR. Ook de grote reisaanbieders Sunweb en TUI zien dat meer Nederlanders dit wintersportseizoen op skivakantie gaan ten opzichte van de voorgaande jaren, ondanks de hoge inflatie.

Sunweb ervaart zelfs een nieuwe piek in het aantal boekingen van skivakanties. “Vorig jaar was voor ons het beste wintersportjaar ooit en nu is het nog beter”, aldus een woordvoerder. Ook TUI laat weten “een plus in de boekingen” te zien.

Of het totale aantal wintersportboekingen weer terug is op het niveau van voor de pandemie, kan de ANVR niet zeggen. De organisatie, waarbij honderden reisorganisatoren zijn aangesloten, houdt daar namelijk geen cijfers over bij. “We zien vooral dat mensen het drie jaar gemist hebben en nu absoluut weer boeken en op wintersport gaan.”

Vooral Frankrijk en Oostenrijk lijken onder Nederlandse wintersporters populair. In onder meer de Franse Alpen was het landschap tijdens de kerstvakantie nog vrij groen. Daardoor werden even minder last minutes geboekt, maar de vraag is inmiddels weer aangetrokken. Zo zag Sunweb de boekingen in de afgelopen twee weken met zo’n 20 procent toenemen.

Ook TUI ziet dat meer Nederlanders na de recente sneeuwval een lastminuteskivakantie boeken. Dat deze winter ├╝berhaupt meer mensen met TUI op wintersport gaan, komt volgens een woordvoerder mogelijk door de introductie van een TUI-treinverbinding tussen Nederland en Oostenrijk. Voor deze nieuwe wintersportreizen is volgens het bedrijf “veel animo”.

Het huidige wintersportseizoen is de eerste zonder coronabeperkingen sinds het coronavirus zich over de wereld verspreidde. Zowel Sunweb als TUI ziet nu geen invloed van corona op de manier waarop Nederlanders op wintersport gaan. Zo worden bijvoorbeeld niet meer appartementen geboekt dan normaal om besmettingen te voorkomen. Sunweb merkt dat wintersporters dit seizoen wel vaker luxere hotels en luxere appartementen boeken.