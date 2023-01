KPN koploper in iets hogere AEX-index, Philips fors onderuit

Telecombedrijf KPN stond dinsdag bij de sterkste stijgers in een licht hoger gesloten AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden positief op de cijfers van KPN. Het aandeel Philips ging juist fors onderuit na kritische analistenrapporten over het zorgtechnologieconcern. Een dag eerder won Philips nog fors aan waarde na bekendmaking van resultaten en een nieuwe grote ontslagronde.

De AEX eindigde 0,1 procent hoger op 745,19 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1009,29 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt waren de hoofdgraadmeters vrijwel onveranderd. In Londen zakte de FTSE 0,2 procent.

KPN ging 2,1 procent omhoog. Het telecomconcern zag de omzet vorig jaar licht stijgen en verwacht ook dit jaar verder te groeien. De jaarwinst nam wel flink af vanwege een eenmalige bate een jaar eerder. Zonder die meevaller viel de winst in 2022 wel hoger uit. KPN verhoogt ook het dividend en gaat voor 300 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Chipbedrijf Besi won ook 2,1 procent in de AEX.

Philips bungelde onderaan met een koersverlies van 5 procent. Analisten van zakenbank Morgan Stanley verlaagden het koersdoel voor het aandeel en de verwachtingen voor de winst de komende tijd. Ook wees Morgan Stanley op de onzekerheden bij Philips zoals juridische risico’s vanwege de slaapapneuapparaten. Ook beleggingsadviseur Jefferies liet zich kritisch uit over Philips, dat maandag juist nog bijna 7 procent won op de beurs.

In de MidKap prijkte metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) bovenaan met een plus van 5,5 procent. AMG heeft een overeenkomst getekend voor de levering van lithium aan de producent van batterijen Freyr. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische voertuigen.

In Zürich verloor UBS 0,4 procent. De Zwitserse bank, geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, kwam met resultaten, maar beleggers hadden schijnbaar op meer gehoopt. De cijfers van de Italiaanse branchegenoot UniCredit werd duidelijk beter ontvangen in Milaan, want dat aandeel sprong ruim 12 procent omhoog. Zo gaat de grootste bank van Italië het dividend verhogen en meer eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,0860 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 78,82 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 84,55 dollar per vat.