Philips onderaan in lagere AEX, KPN aan kop na cijfers

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag omlaag onder aanvoering van Philips. Het zorgtechnologieconcern zakte 6,6 procent en leverde daarmee alle winst van een dag eerder weer in. Maandag won Philips nog flink na publicatie van de jaarresultaten en de aankondiging van een nieuwe grote ontslagronde.

KPN ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 1,7 procent. Het telecomconcern zag de omzet vorig jaar licht stijgen en verwacht ook dit jaar verder te groeien. De jaarwinst nam wel flink af. Maar dat kwam omdat KPN in 2021 een deel van zijn glasvezelprojecten verkocht aan Glaspoort, wat een eenmalige extra bate opleverde. Zonder die meevaller viel de winst in 2022 wel hoger uit. KPN verhoogt ook het dividend en gaat voor 300 miljoen euro eigen aandelen inkopen.

De stemming op de aandelenmarkten bleef negatief ondanks positief nieuws uit China en de eurozone. De Chinese economie toonde in januari tekenen van herstel na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in december. Ook wist de economie van de eurozone nipt te groeien in het vierde kwartaal, terwijl was gerekend op een krimp.

Alle aandacht gaat echter uit naar de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Woensdag zal de Amerikaanse centrale bank naar verwachting de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Wel wordt verwacht dat de Fed zal overgaan tot een kleinere rentestap van een kwart procentpunt nu de inflatie lijkt af te koelen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 737,82 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1002,62 punten. De beurs in Londen leverde 0,8 procent in. De DAX in Frankfurt zakte ook 0,8 procent, na een daling van de Duitse winkelverkopen in december. Parijs verloor 0,7 procent ondanks een nipte groei van de Franse economie in het vierde kwartaal.

Naast Philips stond platenlabel UMG in de staartgroep van de AEX, met een min van dik 2 procent. Chipmachinemaker ASML zakte 1,4 procent na een forse winstval van het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung. De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld kampt met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen.

In Z├╝rich verloor UBS dik 3 procent, ondanks dat de Zwitserse bank, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, in het vierde kwartaal meer winst boekte dan kenners hadden verwacht. In Milaan steeg UniCredit 8,5 procent na goed ontvangen resultaten van de Italiaanse bank.

De euro was 1,0822 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent in prijs tot 76,79 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 83,94 dollar per vat.