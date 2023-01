Denktank: voor het eerst meer groene stroom dan uit gas in 2022

De hoeveelheid zonne- en windstroom in de Europese Unie lag vorig jaar voor het eerst hoger dan de hoeveelheid met gas opgewekte stroom. Dat stelt de Britse denktank Ember die een analyse maakte van de energiemarkt in de EU. Inmiddels is 22 procent van de gebruikte stroom met zonnepanelen en windmolens opgewekt.

Nederland is een van de voorlopers op het gebied van zonnestroom in Europa. 14 procent van de Nederlandse energiebehoefte wordt opgewekt door zonnepanelen. Dat komt onder meer door de salderingsregeling die het voor huizenbezitters interessant maakt om zonnepanelen te nemen. Maar die regeling staat op de tocht. Volgens tegenstanders schaadt dat de energietransitie in Nederland, maar voorstanders van het afbouwen zeggen dat de regeling een subsidie is voor relatief rijke mensen die betaald wordt door armeren.

In totaal waren zonne- en windstroom goed voor 623 terawattuur aan stroom; dat staat gelijk aan 623 miljard kilowattuur. De groene stroomsoorten waren goed voor 72 terawattuur meer stroom. Ook gas werd meer gebruikt dan in 2021, maar dat bleef beperkt tot 5 terawattuur.

Kolencentrales werden ingezet om 28 terawattuur meer stroom op te wekken. Maar dat gebeurde vooral in de zomer, toen waterkrachtcentrales en kerncentrales last hadden van lage waterstanden en minder op konden wekken. In totaal leverden die 185 terawattuur minder dan in 2021. Sinds september wordt er minder stroom opgewekt met kolencentrales dan een jaar eerder. Van alle extra geïmporteerde kolen ging dan ook twee derde naar de opslag.

Ook bespaarden de EU-landen de nodige stroom. Dat ging om 79 terawattuur of 2,7 procent van de energievraag van 2021. Die besparing ging in het bijzonder hard in de winter. Door mild winterweer daalde de vraag naar elektriciteit in oktober met 10 procent, in november met 9 procent en in december met 7 procent.

Ember stelt dat de hoge temperaturen in de laatste maanden van 2022 maar een deel van de verklaring zijn voor het lagere verbruik. Ook investeringen in stroombesparing beginnen mee te tellen. Mede daardoor verwacht de denktank dat de EU-landen hun stroomverbruik met 20 procent terug kunnen brengen.