Sony verlaagt productie nieuwste VR-bril door tegenvallende vraag

Techbedrijf Sony heeft het eerdere productiedoel voor de nieuwste virtual reality-headset voor de PlayStation-gameconsole flink naar beneden moeten bijstellen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Volgens hen komt dat door tegenvallende bestellingen in de voorverkoop.

Sony wilde eerder 2 miljoen headsets klaar hebben voor de lancering van de PlayStation VR2-headset. Die is geschikt voor Sony’s meest recent verschenen gameconsole, de PlayStation 5. Nu is het plan om tussen april en maart volgend jaar ongeveer 1,5 miljoen headsets te verschepen. Wel kan dat aantal nog worden aangepast als de vraag naar de apparaten verandert.

De bronnen melden dat Sony een leverancier zou hebben verteld dat hij rekening moet houden met minder bestellingen voor beeldschermen. Deze schermen gaan in de bril van de headset, die ook geluid afspeelt, zodat de gebruiker door op het scherm te kijken zich in een virtuele wereld waant. Twee afstandsbedieningen die bij de headset worden geleverd maken het mogelijk om te bewegen in die wereld.

Sony begon in november met het accepteren van zogeheten pre-orders voor de PlayStation VR2. Eerst op uitnodiging aan een selecte groep belangstellenden, maar al snel kon iedereen de headset in de voorverkoop bestellen. De headset gaat in de Verenigde Staten 549 dollar kosten, omgerekend ruim 500 euro. Op de Nederlandse website van PlayStation wordt de bril aangeboden voor 599,99 euro. Analisten denken dat de hoge prijs de belangstelling voor de headset afremt, ook omdat de bril enkel op de PlayStation 5 werkt en niet op andere consoles.