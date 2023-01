Aandacht voor resultaten KPN op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar KPN. Het telecomconcern zag de omzet vorig jaar licht stijgen en verwacht ook dit jaar verder te groeien. De jaarwinst nam wel flink af. Maar dat kwam omdat KPN in 2021 een deel van zijn glasvezelprojecten verkocht aan Glaspoort, wat een eenmalige extra bate opleverde. Zonder die meevaller viel de winst in 2022 wel hoger uit.

Volgens topman Joost Farwerck heeft KPN genoeg maatregelen genomen om weerstand te bieden aan “een uitdagend macro-economisch klimaat”. Ook kan het bedrijf de gestegen kosten van bijvoorbeeld energie en personeel doorberekenen in zijn producten. KPN verhoogt daarom het dividend en gaat voor 300 miljoen euro eigen aandelen inkopen.

Verder wordt vooral gelet op de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Woensdag zal de Amerikaanse centrale bank naar verwachting de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Wel wordt verwacht dat de Fed zal overgaan tot een kleinere rentestap van een kwart procentpunt nu de inflatie lijkt af te koelen.

De AEX-index koerst af op een openingsverlies van een half procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong zakte verder weg na de flinke verliesbeurt een dag eerder en verloor 1,8 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager, ondanks een verrassende groei van de Chinese industrie in januari na vier maanden van krimp. Ook de dienstensector liet weer groei zien na een flinke krimp in december. De Chinese economie toont daarmee tekenen van herstel na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in december.

In de chipsector verwerken beleggers de resultaten van Samsung. Het Zuid-Koreaanse techconcern bevestigde dat de winst in het afgelopen kwartaal met bijna 70 procent is gekelderd. De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld kampt met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen doordat consumenten minder uitgeven aan elektronica door de hoge inflatie.

In Z├╝rich staat UBS in de belangstelling. De Zwitserse bank, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, boekte in het vierde kwartaal meer winst dan kenners hadden verwacht. Ook gaat de bank dit jaar voor meer dan 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,0835 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 77,45 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 84,65 dollar per vat.