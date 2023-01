Witte Huis boos over recordwinst voor olieconcern ExxonMobil

Het Witte Huis is boos over de recordwinst die het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil over 2022 heeft geboekt. Volgens de regering van president Joe Biden vullen oliebedrijven de zakken, terwijl Amerikanen aan de pomp veel meer moeten betalen voor brandstof.

Eerder op de dag maakte ExxonMobil, het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten, bekend dat er over 2022 een recordwinst van bijna 56 miljard dollar (52 miljard euro) is behaald, vooral dankzij de hoge olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. “Het laatste cijferbericht maakt duidelijk dat oliebedrijven alles hebben wat ze nodig hebben inclusief recordwinsten en duizenden goedgekeurde maar ongebruikte vergunningen om de productie op te voeren. Ze kiezen er echter voor om die winsten in de zakken van topbestuurders en aandeelhouders te stoppen”, aldus een verklaring van het Witte Huis.

Biden heeft al vaker zijn ongenoegen uitgesproken over de “woekerwinsten” die oliemaatschappijen zouden boeken door Oekraïne. Volgens Biden profiteren zij van de oorlog en doen ze veel te weinig om de brandstofprijzen te verlagen. Hij heeft oliemaatschappijen, waaronder ook Shell, herhaaldelijk opgeroepen om de prijzen aan de benzinepomp te verlagen in plaats van de hoge winsten terug te geven aan aandeelhouders.

Ook stelt het Witte Huis dat Republikeinen in het Congres oliebedrijven in bescherming nemen en telkens excuses verzinnen om zo te voorkomen dat de bedrijven verantwoording hoeven af te leggen voor de recordwinsten.