Toerisme Turkije weer bijna op niveau van voor coronapandemie

Het aantal vakantiegangers dat vorig jaar naar Turkije ging is bijna weer op het niveau van recordjaar 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Volgens het Turkse ministerie van Cultuur en Toerisme bezochten in 2022 ruim 51,4 miljoen mensen het land. In 2019 waren dat er 51,8 miljoen.

“Met dit indrukwekkende aantal is Turkije wereldwijd de derde grootste toeristische bestemming”, stelt het ministerie in een persverklaring. De toeristische inkomsten van het land groeiden vorig jaar tot omgerekend 42,7 miljard euro, eveneens een record. Dat betekent een stijging van 19 procent vergeleken met 2019. Turkije is voor veel Nederlanders een populaire vakantiebestemming, naast Frankrijk, Spanje en Griekenland.

Het land heeft als doelstelling om tegen 2028 te groeien tot 90 miljoen bezoekers en ongeveer 92,5 miljard euro aan toeristische inkomsten. “Daartoe zal Turkije zijn wereldwijde promotieactiviteiten uitbreiden en zich richten op duurzaamheid”, aldus het ministerie.