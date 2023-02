Blik op economische tegenwind bij cijfers Facebook-moeder

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms heeft in de laatste drie maanden van afgelopen jaar vermoedelijk weer last gehad van voorzichtige adverteerders. Het bedrijf, dat ook achter Instagram en WhatsApp zit, drijft op inkomsten van reclames. Maar juist in moeilijker economische tijden doen bedrijven het rustig aan met hun bestedingen.

De groei van de reclame-inkomsten van Meta vlakt al geruime tijd af. Dat komt doordat ook Meta last heeft van een wijziging van Apple van ruim een jaar geleden. In het besturingssysteem voor de iPhone moeten mensen sinds die tijd nadrukkelijk toestemming geven aan Meta-apps zoals Facebook en Instagram om hun gedrag te volgen. Eerder gebeurde dat impliciet en nu blijkt dat veel mensen die toestemming niet geven. Daardoor kan Meta gebruikers minder gericht volgen en minder verdienen aan advertenties.

Met al die tegenwind besloot Meta flink in de kosten te snijden. De investeringen in de metaverse, de virtuele wereld waarin topman Mark Zuckerberg de toekomst van de onderneming ziet, werden met 1 miljard dollar verlaagd. Het bedrijf schrapte bovendien meer dan 11.000 banen, ongeveer een op de acht. Meta was de afgelopen jaren flink gegroeid, onder meer omdat het bedrijf verwachtte dat onlinecommercie als gevolg van de coronapandemie sterk zou groeien en die groei zou vasthouden. Dat bleek tegen te vallen toen de pandemie ten einde liep.

Bovendien dreigen juridische zaken tegen Meta. In de Verenigde Staten schikte het een zaak in het Cambridge Analytica-schandaal voor 725 miljoen dollar. De Europese Commissie onderzoekt Meta omdat het met zijn dienst Marketplace misbruik maakt van zijn marktmacht. Dat kan tot miljardenboetes leiden.