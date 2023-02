Samsung voert strijd met Apple op met nieuwe Galaxy S23

Elektronicamerk Samsung introduceert woensdag zijn nieuwste mobiele telefoons. Het Zuid-Koreaanse bedrijf organiseert een bijeenkomst, die ook online te volgen is, voor de onthulling van de Galaxy S23 toestellen. De Galaxy-lijn is een van de populairste telefoonseries ter wereld en Samsungs concurrent voor de iPhones van Apple.

Naar verwachting komt de S23, de veertiende generatie van het vlaggenschip van Samsung, in drie varianten op de markt. Behalve de standaard S23 komt er een iets grotere S23 Plus en de S23 Ultra. Dat laatste model heeft een betere camera dan de andere twee en ziet er ook onderscheidend uit, volgens geruchten. Ook krijgt de Ultra een snellere chip dan de andere twee toestellen.

Behalve de telefoons komt Samsung waarschijnlijk ook met een nieuwe reeks laptops op de proppen, die de naam Galaxy Book 3 krijgt. Mogelijk komen er wel vijf verschillende uitvoeringen van. Een deel daarvan kan twee twee kanten op scharnieren zodat ze ook als tablet gebruikt kunnen worden.

Helemaal zeker is het nog niet dat de laptops deze week worden getoond. Vorig jaar onthulde Samsung de Galaxy-laptops wat later dan het Unpacked-evenement. Dat gebeurde toen tijdens het Mobile World Congress in Barcelona iets later in februari.

Nieuwe draadloze oordopjes of smartwatches worden niet verwacht. Vermoedelijk worden die in de zomer voorgesteld als Samsung ook de nieuwste versies van zijn opvouwbare smartphones toont.

Dinsdag maakte Samsung nog bekend te verwachten dat de smartphonemarkt in 2023 krimpt, net als afgelopen jaar. Door de hoge inflatie geven consumenten minder uit aan elektronica.