Bonden dreigen met staking bij Fokker voor gelijke behandeling

Vakbonden FNV en CNV hebben vliegtuigbouwer Fokker een ultimatum gesteld waarin ze eisen dat het personeel van de fabriek in Hoogerheide eenzelfde vertrek- en transitieregeling krijgt als de collega’s van de fabriek in Helmond. Het betreft een regeling voor werknemers in het kader van de sluiting van beide fabrieken. Moederbedrijf GKN Aerospace wil de activiteiten daarvan namelijk onderbrengen in de fabriek in Papendrecht.

In de fabriek in Helmond werken ongeveer 275 werknemers, bij de fabriek in Hoogerheide zo’n 800, waaronder 300 uitzendkrachten. Na de bekendmaking van de sluitingen door GKN Aerospace werd een regeling voor het personeel van beide fabrieken afgesproken. Maar volgens FNV heeft de directie van Fokker met de ondernemingsraad extra afspraken gemaakt voor het personeel uit Helmond, buiten de vakbond om. Fokker krijgt nu tot volgende week dinsdag 12.00 uur om in te gaan op het ultimatum. Doet het bedrijf dat niet, dan “volgen er werkonderbrekingen en stakingen”.

Volgens de bonden lijkt Fokker met een andere regeling te willen voorkomen dat bekwaam personeel uit Helmond zal weglopen, omdat daar een “hightech productieproces” plaatsvindt waar veel kennis voor nodig is. Het verschil tussen de vergoedingen in Helmond en Hoogerheide kan oplopen “tot tienduizenden euro’s”, aldus FNV en CNV.

“De medewerkers zijn heel erg boos”, stelt CNV-onderhandelaar Arthur Bot. “Hun boodschap is duidelijk. Iedereen dezelfde rechten en geen raar onderscheid in de opvang van de consequenties van bedrijfssluiting. Ze zijn bereid acties op te starten als de werkgever niet of niet positief op ons ultimatum reageert.”