Signify en Adyen bovenaan in AEX op afwachtend Damrak

De AEX-index op het Damrak boekte woensdag een kleine winst onder aanvoering van verlichtingsconcern Signify en fintechbedrijf Adyen. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, maar bleven voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting na sluiting van de Europese aandelenmarkten de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou de achtste renteverhoging op rij zijn. De Fed zal de rente waarschijnlijk wel minder sterk opvoeren dan bij de vorige rentebesluiten doordat de inflatie in de Verenigde Staten tekenen van afkoeling laat zien. Algemeen wordt gerekend op een rentestap van een kwart procentpunt.

Ook in de eurozone koelde de inflatie in januari verder af tot 8,5 procent. Dat lijkt echter nog niet voldoende om de Europese Centrale Bank ervan te overtuigen om de rente met een kleinere stap te verhogen. Het inflatiecijfer ligt nog altijd ruim boven de doelstelling van 2 procent. De beleidsmakers van de ECB, die donderdag vergaderen over de rente, zullen de rentetarieven waarschijnlijk opnieuw met een half procentpunt opschroeven.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 746,61 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 1011,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. Londen klom een fractie.

Signify dikte 2,6 procent aan en Adyen steeg 2,5 procent. Ook bierbrouwer Heineken deed goede zaken en klom 1,5 procent. Chipbedrijf ASMI won 0,6 procent, na een stevige verhoging van het koersdoel door Berenberg. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,8 procent.

Philips (plus 0,9 procent) veerde wat op ondanks een verkoopadvies door Société Générale. Het zorgtechnologieconcern raakte dinsdag 5 procent kwijt na kritische analistenrapporten. In de MidKap profiteerde fitnessketen Basic-Fit van een positief analistenrapport van ING en steeg dik 4 procent.

Softwarebedrijf TIE Kinetix won 1,1 procent na een tussentijds handelsbericht. In Zürich zakte Novartis 2,2 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de Zwitserse farmaceut. De Britse concurrent GlaxoSmithKline (GSK), die ook met cijfers kwam, daalde 1,1 procent in Londen. Vodafone verloor ruim 2 procent na teleurstellende resultaten van het Britse telecomconcern.

De euro was 1,0891 dollar waard, tegen 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 79,09 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 85,50 dollar per vat.