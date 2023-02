Casinobedrijven stijgen op licht hogere Aziatische beurzen

De casinobedrijven behoorden woensdag tot de sterkste stijgers op de Aziatische aandelenbeurzen. Beleggers reageerden verheugd op de flinke omzetstijging die de casino’s in gokparadijs Macau in januari lieten zien dankzij de heropening van de Chinese economie.

De algehele stemming op de aandelenmarkten in de regio was eveneens licht positief in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Wel bleven beleggers voorzichtig voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

In Hongkong wonnen de gokbedrijven MGM China, Wynn Macau en Sands China tot ruim 3 procent. De gokomzet in Macau steeg afgelopen maand met 82,5 procent. Dat was de eerste stijging sinds februari vorig jaar en de omzet kwam uit op het hoogste niveau sinds januari 2020. De Hang Seng-index in Hongkong veerde mede daardoor op met 0,4 procent, na de zware verliezen in de afgelopen twee dagen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. Volgens marktonderzoeker Caixin is de bedrijvigheid in Chinese industrie in januari licht verbeterd ten opzichte van december, maar laat de sector nog altijd een krimp zien. Dinsdag bleek uit cijfers van de Chinese overheid dat de industrie in januari wel weer is gegroeid, na vier maanden van krimp.

In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent hoger, ondanks dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in januari voor de derde maand op rij is afgenomen. Sony daalde 0,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft het Japanse elektronicaconcern zijn productiedoel voor de nieuwste virtual reality-headset voor de PlayStation-gameconsole flink moeten verlagen door tegenvallende bestellingen in de voorverkoop.

De Kospi in Seoul won 0,6 procent. SK Hynix steeg 1,8 procent ondanks een recordverlies van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf kondigde ook aan de investeringen terug te schroeven. Concurrent Samsung, die dinsdag al een winstdaling van 70 procent bekendmaakte, toonde wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder en won 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.