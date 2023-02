Marktaandeel elektrische auto’s in EU groeit tot boven 12 procent

Het aandeel volledig elektrische auto’s in de Europese Unie is vorig jaar met 3 procentpunt gegroeid tot ruim 12 procent, meldt de Europese branchevereniging ACEA. In totaal werden er minder auto’s verkocht in 2022, hoewel dat niet geldt voor elektrisch aangedreven auto’s.

Ook hybride auto’s, met een verbrandingsmotor en een elektromotor, waren in trek. Het marktaandeel van deze voertuigen groeide tot 22,6 procent. Benzineauto’s en diesels verloren juist opnieuw terrein. Zij maken echter nog altijd meer dan de helft van de verkopen uit in de EU.

Opvallend is dat de verkoop van auto’s die op benzine lopen in het vierde kwartaal een groei liet zien van ruim 4 procent. Vooral in Italië (plus 17,4 procent) werden fors meer benzineauto’s aan de man gebracht. Ook Frankrijk (plus 3,5 procent) vertoonde een plus.

Diesels werden in het laatste kwartaal van het jaar iets minder verkocht, met een min van 0,4 procent. Het marktaandeel daalde tot 14,4 procent.

BOVAG en RAI maakten eerder deze maand bekend dat het aandeel elektrische auto’s in Nederland van het totale aantal auto’s dat op kenteken is gezet afgelopen jaar 23,5 procent bedroeg. Dat is iets hoger dan een jaar eerder. In totaal werden in ons land ruim 312.000 auto’s verkocht, 3,2 procent minder dan in 2021. De daling komt volgens de brancheorganisaties door leveringsproblemen als gevolg van wereldwijde tekorten aan computerchips en andere auto-onderdelen.