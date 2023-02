ING kampt sinds 10.00 uur met een storing bij het online bankieren. Zowel de website als de app is getroffen. Er zijn problemen bij het inloggen en het doen van digitale betalingen.

Waar de storing door is veroorzaakt, is volgens een woordvoerder niet bekend. Er wordt “hard gewerkt aan een oplossing”, laat zij weten. De storing treft niet alle betalingen. Klanten van ING kunnen wel pinnen, ook via de telefoon, en geld opnemen, aldus de woordvoerster.