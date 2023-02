ING verlaagt daglimiet betaalapp om bewustwording fraudegevaren

ING wil zijn klanten bewust maken van de risico’s van een hoge daglimiet op hun bankieren-app. Die limiet beperkt het totaalbedrag dat klanten dagelijks kunnen overmaken naar andere bankrekeningen of door middel van iDEAL-betalingen. ING verlaagt de limiet voor alle klanten, zodat het voor oplichters moeilijker wordt om grote bedragen afhandig te maken. Klanten kunnen dat bedrag desgewenst wel zelf weer verhogen.

Om klanten te informeren verlaagt ING op 8 februari de standaard daglimiet voor alle klanten van 5000 naar 2000 euro. “Wij willen onze klanten ook bewust maken van de mogelijkheden om zichzelf te beschermen tegen fraude. Een van de mogelijkheden is het instellen van een zo laag mogelijke daglimiet”, legt directeur Fraude bij ING Adine Wempe uit. “Met deze campagne willen we de klant aansporen bewust met de limiet om te gaan.” De limiet is niet van toepassing op periodieke overboekingen, incasso’s of overboekingen tussen eigen (spaar)rekeningen.

Klanten kunnen hun limiet verhogen tot maximaal 50.000 euro. Het duurt vier uur tot een verhoging door ING is verwerkt, dat kan ook niet sneller via bijvoorbeeld de klantenservice. Volgens de bank is dat om telefonische oplichting te voorkomen. Een verlaging van de daglimiet gaat wel direct na aanpassing in. Verschillende andere banken hanteren ook al een wachttijd.

De Consumentenbond riep banken begin januari op om meer te doen aan het voorkomen van bankfraude. Volgens de belangenvereniging vinden negen op de tien consumenten dat banken “veiligheid boven gemak moeten stellen door het moeilijker te maken om snel grote bedragen over te maken naar onbekende rekeningnummers”. De Consumentenbond baseerde zich daarbij op een eigen panelonderzoek onder ruim 8000 respondenten.