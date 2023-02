Beurshandel in teken van rentebesluit Federal Reserve

De beurshandel op het Damrak staat woensdag volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting na sluiting van de Europese aandelenmarkten de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou de achtste renteverhoging op rij zijn.

De Fed zal de rente waarschijnlijk wel minder sterk opvoeren dan bij de vorige rentebesluiten doordat de inflatie in de Verenigde Staten tekenen van afkoeling laat zien. Algemeen wordt gerekend op een rentestap van een kwart procentpunt. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf bij de rentevergadering in december aan dat de rente mogelijk wel langer hoog zal blijven om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent. Beleggers zullen dan ook met name letten op eventuele opmerkingen van Powell over toekomstige rentestappen.

In Europa komt de ECB donderdag met een rentebesluit, waarbij de rente naar verwachting opnieuw met een half procentpunt zal worden verhoogd. In dat kader kijken beleggers uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag verschijnt. Statistiekbureau CBS liet alvast weten dat de inflatie in Nederland volgens een eerste snelle raming in januari is afgenomen tot 7,6 procent, van 9,6 procent in december. Volgens de Europese rekenmethode kwam de inflatie vorige maand uit op 8,4 procent, vergeleken met 11 procent in december.

Op het gebied van bedrijfsresultaten blijft het woensdag rustig. Wel komt Facebook-moeder Meta Platforms na sluiting van de beurzen in New York met cijfers. Donderdag openen de AEX-bedrijven Shell en ING de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een kleine openingswinst. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag ook kleine winsten zien in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong veerde 0,7 procent op na de flinke verliesbeurten in de afgelopen dagen.

Op het Damrak zal chipbedrijf ASMI mogelijk profiteren van een stevige verhoging van het koersdoel door Berenberg. Philips zal daarbij waarschijnlijk tegenwind ondervinden van een verkoopadvies door Société Générale. Het zorgtechnologieconcern raakte dinsdag al 5 procent kwijt na kritische analistenrapporten van Morgan Stanley en Jefferies.

De euro was 1,0871 dollar waard, tegen 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 79,10 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 85,59 dollar per vat.