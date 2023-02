Signify en chipbedrijven aan kop in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak ging woensdag licht omhoog onder aanvoering van verlichtingsconcern Signify. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep na de stevige koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op dinsdag. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting na sluiting van de Europese aandelenmarkten de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou de achtste renteverhoging op rij zijn. De Fed zal de rente waarschijnlijk wel minder sterk opvoeren dan bij de vorige rentebesluiten doordat de inflatie in de Verenigde Staten tekenen van afkoeling laat zien.

Algemeen wordt gerekend op een rentestap van een kwart procentpunt. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf bij de rentevergadering in december aan dat de rente mogelijk wel langer hoog zal blijven om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent. Beleggers zullen dan ook met name letten op eventuele opmerkingen van Powell over toekomstige rentestappen.

In Europa komt de ECB donderdag met een rentebesluit, waarbij de rente naar verwachting opnieuw met een half procentpunt zal worden verhoogd. In dat kader kijken beleggers uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag verschijnt.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 749,08 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1013,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Signify dikte 1,6 procent aan en ASMI klom 1,1 procent, na een stevige verhoging van het koersdoel door Berenberg. Branchegenoten ASML en Besi wonnen 0,8 procent. Philips (plus 0,5 procent) veerde wat op ondanks een verkoopadvies door Société Générale. Het zorgtechnologieconcern raakte dinsdag 5 procent kwijt na kritische analistenrapporten. Uitzender Randstad, platenlabel UMG en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de enige dalers in de AEX, met minnen van 0,1 procent.

TIE Kinetix steeg 1,1 procent na een tussentijds handelsbericht. Het softwarebedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 6 procent stijgen. In Zürich zakte Novartis dik 1 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de Zwitserse farmaceut. De Britse concurrent GlaxoSmithKline (GSK), die ook met cijfers kwam, won 0,4 procent in Londen. Vodafone verloor 3 procent na teleurstellende resultaten van het Britse telecomconcern.

De euro was 1,0874 dollar waard, tegen 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 79,34 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 85,83 dollar per vat.