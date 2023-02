Wegenwacht breidt vloot uit met elektrisch retrobusje van VW

De ANWB Wegenwacht gaat zijn vloot elektrische auto’s uitbreiden met de ID.Buzz, die ge├»nspireerd is op het iconische retrobusje van Volkswagen. “Met de aanschaf hiervan zet de Wegenwacht een volgende stap naar een vrijwel volledig emissievrij wagenpark”, meldt de organisatie.

Dit jaar komen er dertig van deze busjes op de weg. Volgende week maandag onthult de ANWB zijn nieuwste wegenwachtvoertuig. De pechhulpdienst maakt dan ook onder meer bekend hoe de bus ingezet gaat worden. De ID.Buzz is volledig elektrisch en heeft veel weg van het oorspronkelijke beroemde ‘hippiebusje’, ooit geschetst door de Nederlander Ben Pon.

Een jaar geleden kondigde de ANWB al aan om in de Randstad en rond grote steden elders in het land met elektrische auto’s te gaan rijden. De pechhulpdienst had daarvoor dertig elektrische Volkswagens ID.4 aangeschaft.

De organisatie wil tegen 2030 zijn volledige wagenpark hebben verduurzaamd en speelt met de aanschaf van deze auto’s ook alvast in op de komst van zogenoemde zero-emissiezones in steden.