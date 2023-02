Snapchat-moederbedrijf onderuit op afwachtend Wall Street

Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, ging woensdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter de vooral bij jongeren populaire app waarmee foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld, werd 13,7 procent lager gezet na een tegenvallende omzet in het vierde kwartaal. Het is al het derde teleurstellende kwartaalbericht op rij van Snap, dat kampt met afnemende advertentie-inkomsten.

Snap wilde geen officiƫle verwachting voor het huidige kwartaal afgeven, maar liet wel doorschemeren rekening te houden met een omzetdaling. Het zou voor het eerst zijn dat het bedrijf geen groei meer laat zien. Ook andere socialemediabedrijven zoals Facebook-moeder Meta Platforms merken dat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door de verslechterde economische vooruitzichten. Meta (min 0,5 procent) zal na de slotbel de resultaten bekendmaken.

De beurshandel op Wall Street staat echter vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting later op de dag de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou de achtste renteverhoging op rij zijn.

De Fed zal de rente wel minder sterk opvoeren dan bij de vorige rentebesluiten doordat de inflatie in de Verenigde Staten tekenen van afkoeling laat zien. Algemeen wordt gerekend op een rentestap van een kwart procentpunt. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over toekomstige rentestappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 33.915 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4066 punten. De Nasdaq daalde 0,2 procent tot 11.567 punten. De techgraadmeter won een dag eerder nog 1,7 procent en kende de beste beursmaand januari in 22 jaar.

Beleggers reageerden daarnaast op het banenrapport van salarisstrookverwerker ADP. Volgens dat rapport zijn er in de Amerikaanse private sector in januari 106.000 banen bijgekomen. Vrijdag komt het officiƫle banencijfer van de Amerikaanse overheid naar buiten.

Peloton ging met 6 procent omhoog. De maker van fitnessapparatuur leed afgelopen kwartaal voor de achtste keer op rij een verlies. Het verlies liep wel terug ten opzichte van een jaar geleden. Topman Barry McCarthy sprak van een mogelijk “keerpunt” voor het bedrijf.

Electronic Arts raakte 11,5 procent kwijt na een sterker dan verwachte omzetdaling in het afgelopen kwartaal. Ook gaf de maker van computerspellen een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. AMD steeg 5,9 procent. De chipmaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Wel waarschuwde het bedrijf voor een omzetdaling in het huidige kwartaal.

De euro was 1,0903 dollar waard, tegen 1,0860 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 79 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 85,29 dollar per vat.