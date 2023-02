Airbus en Qatar Airways lossen geschil over A350-jets op

Qatar Airways en Airbus hebben woensdag het einde aangekondigd van hun geschil over afbladderende verf op 29 door Airbus gebouwde passagiersvliegtuigen van het type A350. Qatar Airways wilde een schadevergoeding van ongeveer 2,25 miljard euro en was een rechtszaak begonnen in Engeland, die voor juni op de rol stond.

Na maanden van onderhandelingen zeiden de twee partijen dat ze “blij zijn dat ze een minnelijke en wederzijds aanvaardbare schikking hebben bereikt” over de afbladderende verf die de A350-jets aan de grond had gehouden, met alle gederfde inkomsten van dien. “Er is nu een reparatieproject aan de gang en beide partijen kijken ernaar uit deze vliegtuigen weer veilig de lucht in te krijgen”, zeiden ze in een verklaring. Daarin stond ook dat de details van hun akkoord “vertrouwelijk” blijven.

Qatar Airways had er bij de Britse rechter op aangedrongen de zaak op te lossen voor de start van het WK voetbal eind 2022. De luchtvaartmaatschappij had dan immers alle capaciteit nodig om de verwachte miljoenen voetbalfans naar het Golfstaatje te vervoeren. Die deadline werd niet gehaald.

Qatar zette de A350-jets in 2021 aan de grond nadat de verf was begonnen af te pellen, wat volgens een toezichthouder problemen kon opleveren voor de bliksembeveiliging van het vliegtuig. Hoewel Airbus het verfprobleem erkende, stelde het dat de vliegtuigen veilig over lange afstand konden vliegen. Toen Qatar Airways naar de rechter stapte, annuleerde Airbus de verkoop van 19 A350-jets en 50 A321-vliegtuigen voor middellange afstanden.

Het nu bereikte akkoord tussen Airbus en Qatar Airways betekent ook dat die geannuleerde bestellingen, ter waarde van meer dan 12,7 miljard euro tegen catalogusprijzen, in ere zijn hersteld.