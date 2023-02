Groei Facebook zorgt voor omzetstijging moederbedrijf Meta

Een toename van het aantal gebruikers van Facebook heeft tot een flinke omzetstijging voor moederbedrijf Meta Platforms geleid. In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar wisten adverteerders het bedrijf weer goed te vinden en daardoor presteerde Meta boven verwachting.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook steeg met 4 procent op jaarbasis tot 2 miljard. Dat betekent dat een kwart van de wereldbevolking elke dag op de site inlogt. Voor alle Meta-diensten, naast Facebook ook Instagram en WhatsApp, gaat het om net geen 3 miljard dagelijks actieve gebruikers.

Om al die mensen te bereiken wenden adverteerders zich weer meer tot Meta. Eerder vorig jaar had de onderneming nog last van economische onzekerheid door hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Ook merkte Meta dat minder iPhonegebruikers het bedrijf toestemming gaven om hun gedrag te volgen na een wijziging in besturingssysteem iOS. Maar in het slotkwartaal van 2022 kwam de omzet hoger uit dan kenners hadden verwacht, op 32,2 miljard dollar. Omgerekend is dat zo’n 29,3 miljard euro. Ten opzichte van het einde van 2021 was de omzet wel lager.

Over heel vorig jaar kwam de omzet van Meta uit op 116,6 miljard dollar, een daling van 1 procent ten opzichte van 2021. De kosten kwamen wel veel hoger uit en dat leidde tot een winst van 23,2 miljard dollar, 41 procent lager dan in 2021. Meta kondigde in november al aan 11.000 banen te gaan schrappen, zo’n één op de acht, om die kosten terug te dringen. Ook de investeringen in de virtuele wereld metaverse gaan omlaag nu Meta last heeft van economische tegenwind. Voor heel dit jaar denkt Meta tussen de 89 miljard en 95 miljard dollar te investeren. Dat is zo’n 5 miljard dollar minder dan tijdens een eerdere verwachting.

Die metaverse, waarvan oprichter en topman Mark Zuckerberg gelooft dat het de toekomst van het bedrijf is, was vorig jaar goed voor een omzet van 2,2 miljard dollar. Advertenties waren goed voor 113,6 miljard dollar aan omzet.

Beleggers waren blij met de resultaten van Meta. Het aandeel, dat in 2022 heel veel terrein verloor, ging in de zogeheten nabeurshandel meer dan 16 procent omhoog. Dat kwam ook omdat Meta voor 40 miljard dollar extra aan eigen aandelen gaat inkopen.