Amazon, Apple en Google-moeder komen met kwartaalupdate

Apple, Amazon en het moederbedrijf van Google, Alphabet, komen donderdag na het slot van de beurshandel op Wall Street met cijfers over de laatste drie maanden van vorig jaar. Veel techbedrijven kondigden massaontslagen aan omdat de economie minder hard groeit.

Webwinkelconcern Amazon zei vorig jaar november al medewerkers te gaan ontslaan. Een maand geleden maakte topman Andy Jassy bekend dat meer dan 18.000 werknemers hun baan kwijtraken. Daarmee is het de grootste ontslagronde van het bedrijf ooit. Vooral de verkooptak en de afdeling die zich bezighoudt met het werven van nieuwe medewerkers lijken te worden getroffen. De ontslagronde is volgens Jassy noodzakelijk vanwege “de onzekere economie” en omdat het webwinkelconcern “snel personeel had aangenomen” tijdens de pandemie.

Alphabet meldde het afgelopen najaar last te hebben van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Vanwege de afzwakkende economie wil de moeder van Google snijden in de kosten, waaronder in die voor personeel. Alphabet kondigde afgelopen maand aan wereldwijd 12.000 banen te schrappen, ongeveer 6 procent van het totale personeelsbestand.

Apple heeft vooralsnog geen ontslagrondes aangekondigd. Wel heeft het techconcern last van problemen bij de belangrijkste leverancier Foxconn. Dit bedrijf zet voor Apple onder andere iPhones in elkaar in zijn grote fabriek in het Chinese Zhengzhou. Duizenden personeelsleden zijn in oktober gevlucht na chronische voedseltekorten en nieuwe werknemers kwamen in opstand tegen quarantainemaatregelen en het niet nakomen van loonafspraken. Die problemen zijn grotendeels opgelost nu China zijn coronamaatregelen heeft losgelaten. Maar de mindere productie in het slotkwartaal van vorig jaar zal wel te merken zijn in de resultaten van de iPhonemaker.