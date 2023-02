ECB verhoogt rente opnieuw in strijd tegen hoge inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn rentetarieven met een half procentpunt opgevoerd. En zoals het er nu naar uitziet gaat de rente in maart nogmaals met dat percentage omhoog, kondigt de centrale bank alvast aan. Dat is nodig om de inflatie te beteugelen die sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne hard is opgelopen.

Met hun ingreep herhalen de beleidsmakers in Frankfurt hun rentestap van december. Toen krikte de ECB zijn rentetarieven ook al met een half procentpunt op. Bij de twee rentebesluiten daarvoor kwam er telkens driekwart procentpunt bij.

Het idee achter de renteverhogingen is dat lenen dan duurder wordt. Mensen en bedrijven zullen op den duur dan wat minder geld gaan uitgeven. Zo hoopt de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhoog gaan.

De aangekondigde rentestap van de ECB werd door deskundigen al verwacht. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), die een van de beleidsmakers is bij de ECB, had onlangs ook al heel expliciet gezegd dat de rente nu en in maart met een half procentpunt omhoog zou moeten. Hij waarschuwde ook dat er daarna waarschijnlijk nog meer renteverhogingen nodig zijn.

Door het nieuwe rentebesluit komt de zogeheten depositorente, de rente die banken betalen over geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen, weer terug op 2,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2008.

Voor de consument is de hogere rente onder meer te merken bij het afsluiten van een hypotheek. Door de hogere rentetarieven van de ECB kunnen banken als ING en ABN AMRO ook hun spaarrentes langzaam weer verhogen.

De ECB bevestigde donderdag ook een eerder aangekondigd plan om de aankopen van staats- en bedrijfsobligaties te vertragen. De centrale bank kocht al geen extra leningen meer op, maar herinvesteerde het geld wel als ze werden afgelost. Vanaf maart herinvesteert de ECB 15 miljard euro minder en tot eind juni gaat er maandelijks zo’n bedrag minder naar nieuwe obligaties.