Sportwagenmerk Ferrari heeft recordjaar achter de rug

Het Italiaanse sportwagenmerk Ferrari heeft in 2022 recordresultaten in de boeken gezet. Het bedrijf wijst daarbij op sterke verkopen van de modellen Portofino M, SF90 Stradale en 296 GTB.

Volgens Ferrari ging de omzet met 19 procent omhoog naar 5 miljard euro. De nettowinst klom met 13 procent tot 939 miljoen euro. De wereldwijde verschepingen van nieuwe bolides naar klanten stegen met 19 procent naar 13.221 auto’s. In alle regio’s zag het merk uit Maranello de verkopen toenemen, met vooral sterke groei in China, Hongkong en Taiwan (plus 73 procent).

Topman Benedetto Vigna zegt dat de cijfers een basis vormen voor een nog beter 2023, geholpen door een aanhoudend grote vraag naar Ferrari’s in de wereld. “Ondanks een complex wereldwijd macroscenario kijken wij met groot vertrouwen vooruit”, aldus Vigna in een toelichting. Ferrari verwacht dit jaar een verdere groei van de omzet naar circa 5,7 miljard euro.

Onder leiding van Vigna maakt de onderneming meer werk van elektrische en hybride sportauto’s. In 2025 moet de eerste volledig elektrische Ferrari op de markt komen.