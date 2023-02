Kleding- en schoenenwinkels maken inhaalslag na corona

Kleding- en schoenenwinkels hebben vorig jaar meer verkocht en ook meer klanten ontvangen dan in 2021. Volgens brancheorganisatie INretail is de gemiddelde omzet van kledingzaken in 2022 met 14 procent gestegen en die van schoenenwinkels met 12 procent vergeleken met het jaar ervoor. Dit is volgens INretail vooral te danken aan de inhaalslag die fysieke winkels in het voorjaar maakten nadat coronamaatregelen zijn verdwenen.

Uitgaven aan kleding en schoenen voor mannen stegen het meest. Bestedingen aan herenkleding lagen 19 procent hoger en herenschoenen 12 procent. Dat mannen vorig jaar meer geld uitgaven aan schoenen komt volgens de brancheorganisatie omdat ze er na een lange tijd thuiswerken meer aandacht voor hadden.

Kleding voor vrouwen werd 12 procent meer verkocht en bij damesschoenen steeg de verkoop met 6 procent. Ook kinderschoenen leverden 6 procent meer op en kleding voor kinderen iets meer: 10 procent.

Online daalde de omzet juist met 16 procent bij kledingwebshops en 12 procent bij onlineschoenenzaken. Een verklaring hiervoor geeft INretail niet. Mogelijk heeft het te maken met coronamaatregelen. Fysieke kleding- en schoenenwinkels mochten in januari vorig jaar weer volledig open zijn na de laatste lockdown.