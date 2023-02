Adyen en Besi koplopers in hogere AEX, ING onderaan

De AEX-index in Amsterdam liet donderdag een stevige winst zien onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen en chiptoeleverancier Besi. De kleinere rentestap van de Federal Reserve wakkerde de hoop aan dat de periode van renteverhogingen snel ten einde loopt. De bereidheid om risico te nemen nam daardoor weer toe en beleggers stapten massaal in de snelgroeiende techbedrijven. Ook beter dan verwachte resultaten van Facebook-moeder Meta Platforms zorgden voor optimisme.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente dit keer met slechts een kwart procentpunt vanwege de afkoelende inflatie. Later op de dag komen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England nog met hun rentebesluiten. Ook ging de aandacht uit naar de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten. Op het Damrak moest ING (min 5 procent) het ontgelden. De bank profiteerde in het slotkwartaal van 2022 van de hogere rentetarieven en boekte flink meer winst. Over het hele jaar was wel sprake van een winstdaling.

De resultaten van Shell (plus 2,2 procent) vielen wel in de smaak. Het olie- en gasconcern zag de jaarwinst ruimschoots verdubbelen tot een recordniveau van dik 42 miljard dollar dankzij de hogere brandstofprijzen. Ook gaat Shell voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en keert het meer dividend uit.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,3 procent hoger op 757,30 punten. De MidKap klom 1 procent tot 1019,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,5 procent.

Naast Adyen (plus 7 procent) en Besi (plus 5,6 procent) stond ASMI in de kopgroep, met een winst van 4,5 procent. Het chipbedrijf kondigde aan 100 miljoen dollar te investeren in zijn productie- en innovatiecentrum in Zuid-Korea. Chipmachinemaker ASML steeg 4,1 procent dankzij goed ontvangen resultaten van de Duitse chipfabrikant Infineon, die dik 7 procent won in Frankfurt.

Deutsche Bank verloor 2 procent. De grootste bank van Duitsland boekte in 2022 de hoogste winst in vijftien jaar, maar beleggers hadden op meer gehoopt. De Spaanse branchegenoot Santander, die ook met cijfers kwam, won dik 5 procent.

In Stockholm kelderde Electrolux 10 procent. De grootste producent van huishoudelijke apparatuur ter wereld waarschuwde voor een omzetdaling dit jaar. Telecom Italia steeg 9 procent in Milaan. Het Italiaanse telecomconcern heeft een bod ontvangen van de Amerikaanse investeerder KKR op het vaste telefoonnetwerk van het bedrijf.

De euro was 1,0981 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 76,60 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 82,85 dollar per vat.