President-commissaris Hans Wijers vertrekt bij ING

Hans Wijers vertrekt als president-commissaris van ING. Volgens de bank wil de inmiddels 72-jarige oud-minister, tevens een bekend gezicht in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn taken in de tweede helft van het jaar “om persoonlijke redenen” overdragen.

Wijers was in de jaren 90 minister van Economische Zaken voor D66 in het eerste kabinet-Kok. Later was hij jarenlang topman van verf- en chemieconcern AkzoNobel. Wijers zit al sinds 2017 in de raad van commissarissen van ING. In 2018 werd hij voorzitter van de raad en in 2021 werd hij nog herbenoemd voor een tweede termijn.

“Ik ben trots op onze prestaties van de afgelopen jaren”, zegt hij over zijn periode bij de bank. Volgens Wijers is het nu een “goed moment om verder te gaan”, omdat ING naar zijn mening de juiste strategische koers voor de toekomst heeft ingezet. “Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger ervoor zal zorgen dat ING op de ingeslagen weg verder kan.” ING zoekt nog naar een geschikte kandidaat.

Wijers stond bekend om zijn vele commissariaten, vandaar dat hij ook meerdere keren bovenaan eindigde in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Zo was hij eerder ook president-commissaris van Heineken en voetbalclub Ajax.