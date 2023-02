Rentebesluiten en cijfers ING en Shell centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de rentebesluiten van de centrale banken. De Amerikaanse centrale bank schroefde woensdag de rente in de Verenigde Staten op en donderdag zullen de Europese Centrale Bank en de Bank of England naar verwachting volgen.

In de VS verhoogde de Federal Reserve de rente met een kleinere stap van een kwart procentpunt vanwege de afkoelende inflatie. In de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen de centrale banken waarschijnlijk wel vasthouden aan verhogingen met een half procentpunt.

Naast de rentebesluiten komen ook veel bedrijven met resultaten. Op het Damrak openden ING en Shell de boeken. ING profiteerde in het slotkwartaal van 2022 van de hogere rentetarieven en boekte flink meer winst. Ook hoefde de bank minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald dan een jaar eerder. Topman Steven van Rijswijk sprak van een goede prestatie ondanks de uitdagende marktomstandigheden.

Shell boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 10,4 miljard dollar, tegen 6,7 miljard dollar in het derde kwartaal. Over het hele jaar verdubbelde de winst ruimschoots tot 42,3 miljard dollar. Het olie- en gasconcern kondigde tevens aan in het eerste kwartaal voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

Andere grote Europese bedrijven als Deutsche Bank, Santander, Infineon en Roche kwamen ook met cijfers. Facebook-moederbedrijf Meta Platforms opende woensdag na de slotbel op Wall Street al de boeken en versloeg de marktverwachtingen. Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet komen donderdag na het slot van de beurshandel in New York met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van 0,6 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag overwegend licht vooruit in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus.

Op het Damrak bracht ook Sligro de resultaten naar buiten. Het groothandelsbedrijf zag in 2022 de nettowinst verdubbelen tot 39 miljoen euro. Eerder maakte Sligro al bekend dat de omzet afgelopen jaar met bijna 31 procent is gegroeid. Ook ASMI staat in de belangstelling. Het chipbedrijf investeert de komende jaren 100 miljoen dollar in zijn productie- en innovatiecentrum in het Zuid-Koreaanse Dongtan.

De euro was 1,1009 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 76,94 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 83,30 dollar per vat.