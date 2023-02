Starbucks krijgt minder bezoekers, vooral in China

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft het afgelopen kwartaal minder bezoekers getrokken. De omzet nam wel toe maar dat kwam volledig door prijsverhogingen.

’s Werelds grootste keten van koffietentjes behaalde een omzet van 6,5 miljard dollar (6 miljard euro). Dat betekent een groei van 5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat was beneden de verwachtingen van marktkenners. De operationele winst in het eerste kwartaal van het boekjaar van Starbucks kwam uit op 1,2 miljard. Ook dit was beneden de verwachtingen.

Starbucks had vooral last van aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in China. Daar daalden de opbrengsten met 29 procent. Op de thuismarkt, in de Verenigde Staten, gingen de zaken wel beter.

Howard Schultz, topman van het concern, toont zich desondanks tevreden met de resultaten. “We boekten sterke resultaten ondanks de uitdagende wereldwijde omstandigheden met hoge inflatie, een zwak kwartaal voor de detailhandel in het algemeen en de ongekende, coronagerelateerde tegenwind die zich in China ontvouwde.”