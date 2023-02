Groei Google-moeder zwakt af, maar bedrijf belooft nieuwe energie

De groei van de omzet van Google-moeder Alphabet is in het afgelopen kwartaal bijna tot stilstand gekomen. Over heel het jaar was er nog wel een stevige verkoopplus. Maar de winst daalde aanzienlijk. Eerder zette Alphabet al het mes in het personeelsbestand waardoor 10.000 banen verdwijnen. Dat moet helpen de weg omhoog weer te vinden. Maar ook belooft topman Sundar Pichai vernieuwingen in belangrijke Google-producten als de zoekmachine, waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet.

Die aankondiging van Pichai is opvallend te noemen. Microsoft investeerde onlangs 10 miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat programma, dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, zou onder meer Microsofts eigen zoekmachine Bing moeten helpen verbeteren. Maar Google heeft dus ook niet stilgezeten, is de boodschap van Pichai. Hij stelt dat er ook veel gebeurt bij de clouddiensten van het bedrijf, bij abonnementen op YouTube en bij de eigen Pixel-telefoons, -tablets en -smartwatches.

Google blijft grotendeels afhankelijk van advertentie-inkomsten. In het slotkwartaal van afgelopen jaar kwam op die manier ruim 59 miljard dollar binnen, iets minder dan een jaar eerder. Daarnaast was er 8,8 miljard dollar van andere Google-diensten zoals abonnementen op YouTube en de verkoop van Pixel-apparaten. De cloudtak groeide stevig door, maar was nog altijd slechts goed voor 7,3 miljard dollar aan omzet op een totaal van 76 miljard dollar.

De omzet in het vierde kwartaal ging met 1 procent omhoog, maar over heel 2022 was er nog een groei van 10 procent tot 283 miljard dollar. Omgerekend is dat een kleine 260 miljard euro. Onder de streep bleef daarvan een kleine 60 miljard dollar over. Dat is aanzienlijk minder dan de 76 miljard dollar van 2021.