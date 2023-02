Amazon en Alphabet dalen op Wall Street na resultaten

De grote Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google-moeder Alphabet gingen vrijdag omlaag na tegenvallende kwartaalberichten. Een dag eerder lieten de techbedrijven juist nog stevige koerswinsten zien dankzij beter dan verwachte resultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Ook buiten de techsector was er sprake van teleurstellend nieuws. Zo vielen de resultaten van autofabrikant Ford en koffieketen Starbucks tegen.

Webwinkel en techbedrijf Amazon wist vorig jaar zijn omzet verder op te voeren, maar leed desondanks een stevig verlies. Dat kwam grotendeels door een waardedaling van een belang dat het bedrijf heeft in de fabrikant van elektrische auto’s Rivian. Het aandeel werd 4,6 procent lager gezet.

Alphabet verloor 3,2 procent, nadat de omzetgroei van het bedrijf in het afgelopen kwartaal bijna tot stilstand is gekomen. Over heel het jaar was er nog wel een stevige verkoopplus. Maar de winst daalde aanzienlijk.

Apple steeg wel licht, met 0,7 procent. De iPhone-maker had in het laatste kwartaal van 2022 niettemin flink last van productieproblemen bij een grote fabriek in China en kon daardoor minder smartphones leveren. Ook de afzwakkende economie zat het bedrijf dwars. Daardoor voldeed het techconcern voor het eerst sinds 2016 niet aan de verwachtingen van analisten.

Daarnaast reageerden beleggers nog op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Werkgevers in de Verenigde Staten hebben in januari veel meer mensen aangenomen dan was verwacht. De werkloosheid in de VS daalde dan ook naar 3,4 procent. Zo laag is de werkloosheid daar sinds mei 1969 niet meer geweest.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.985 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 4150 punten. De Nasdaq ging met 1,2 procent omlaag, naar 12048 punten. De techgraadmeter won een dag eerder nog dik 3 procent en koerst af op de vijfde weekwinst op rij.

Starbucks daalde 2,9 procent. De koffieketen trok afgelopen kwartaal minder bezoekers. De omzet nam wel toe maar dat kwam volledig door prijsverhogingen. Starbucks had vooral last van aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in China. Ford zakte verder 10 procent. De automaker kende een teleurstellend vierde kwartaal en leed over het gehele jaar een verlies van 2 miljard dollar.

De euro was 1,0860 dollar waard, tegen 1,0913 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 76,65 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 82,92 dollar per vat.