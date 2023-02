Veel meer nieuwe banen in VS, werkloosheid laagste in halve eeuw

Werkgevers in de Verenigde Staten hebben in januari veel meer mensen aangenomen dan was verwacht. De werkloosheid in de VS daalde dan ook naar 3,4 procent. Zo laag is de werkloosheid daar sinds mei 1969 niet meer geweest.

Afgelopen maand kwamen er 517.000 banen bij, als werk op boerderijen niet wordt meegeteld. Economen hadden slechts een toename van 188.000 voorzien. Bovendien werden de cijfers over december ook naar boven bijgesteld. In die maand kwamen er 260.000 banen bij, zegt het Amerikaanse ministerie van Arbeid nu.

Dat de arbeidsmarkt krap is in de Verenigde Staten blijkt ook uit de lonen. Het gemiddelde uurloon lag in januari 4,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De krappe arbeidsmarkt betekent dat de Federal Reserve ruimte heeft om de rente te blijven verhogen als dat nodig is. Ook is het gunstig voor de vele duizenden Amerikanen die de afgelopen weken te horen hebben gekregen dat ze hun baan kwijtraken. Veel techbedrijven, maar ook andere ondernemingen als Fedex, maakten in de afgelopen weken bekend banen te schrappen.