CNV: ruim helft personeel werkt vaak door bij ziekte

Meer dan de helft (54 procent) van de werknemers gaat bij ziekte toch vaak aan de slag, meldt vakbond CNV na een onderzoek onder 2600 mensen. Ruim een op de vijf (22 procent) medewerkers zegt zich na ziekte eerder weer beter te melden dan een paar jaar geleden. Zo’n 45 procent van de ondervraagden voelt zich door het personeelstekort bezwaard om zich ziek te melden, aldus de vakbond.

Ruim de helft (57 procent) van de ondervraagden wordt door de werkgever gevraagd naar de aard en oorzaak van de ziekte, terwijl dit volgens CNV wettelijk niet is toegestaan. Bijna een kwart (23 procent) stelt dat de werkgever “zieke werknemers steeds meer onder druk zet om snel weer te komen werken”, een ontwikkeling die de vakbond “zeer schadelijk” noemt.

CNV adviseert werkenden die ziek zijn “om zich ook echt een paar dagen ziek te melden” omdat dit “langdurig verzuim voorkomt”.

Het aantal mensen dat zich ziek meldde was volgens arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen 1 miljoen werknemers onder hun hoede hebben, vorig jaar iets hoger dan in 2021. Het gemiddelde verzuimpercentage steeg naar 4,8 procent. In 2021 was dat nog 4,4 procent.