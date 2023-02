Schiphol verwacht meer dan 1300 bezoekers op banenmarkt

Schiphol verwacht meer dan 1300 bezoekers op de banenmarkt die de luchthaven zaterdag houdt voor het werven van broodnodig extra personeel. Op het evenement zijn rond de vijftig werkgevers aanwezig om in gesprek te gaan over de openstaande vacatures, waaronder grote afhandelbedrijven als Swissport en Aviapartner. Wie geïnteresseerd was om langs te komen op de banenmarkt, kon zich van tevoren aanmelden.

Er staat veel op het spel. Schiphol moet in de drukke meivakantie en zomer mogelijk toch weer een maximum instellen voor het aantal reizigers dat dagelijks kan vertrekken. Dat komt omdat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog steeds honderden mensen tekort komen. Als ze dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost dan zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen, liet topman Ruud Sondag vrijdag nog weten.

Vorige maand gaf Schiphol juist aan dat de beperkingen na maart niet meer nodig zouden zijn. Zo’n reizigersplafond is er al sinds juli vorig jaar. Het werd ingesteld omdat er personeelstekorten waren bij de beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstonden vanaf de meivakantie lange rijen, soms tot buiten de vertrekhal.

Behalve naar afhandelaars is er ook nog veel vraag naar ander operationeel personeel. Beveiligingsbedrijven als G4S en Trigion zoeken op de banenmarkt ook nog naar extra beveiligers en HMSHost, dat de horeca verzorgt op de luchthaven, probeert horecamedewerkers te werven. Ook wordt nog gezocht naar bijvoorbeeld schoonmakers, buschauffeurs en loodsmedewerkers.