Zeker tientallen mensen laten cv achter op banenmarkt Schiphol

Zeker tientallen mensen hebben zaterdag hun cv en contactgegevens achtergelaten op de banenmarkt bij Schiphol. Of dat voldoende is, is nog maar de vraag. Er zijn honderden vacatures te vervullen, voor het hoogseizoen met vakantievluchten weer begint. Lukt dat niet dan dreigen er nieuwe limieten voor het aantal reizigers dat straks mag vertrekken.

In Nederland werken er zo’n 1200 mensen voor afhandelbedrijf Swissport, maar eigenlijk zijn zeker 1500 werknemers nodig, zegt recruitmentmanager Michiel van Dijl. Vijftien tot twintig mensen hebben hun cv bij hem achtergelaten op de banenmarkt. “Verder proberen we mensen op allerlei manieren te werven, dus ik heb goede hoop dat het lukt om voldoende collega’s te vinden voor de meivakantie.” Swissport regelt voor diverse luchtvaartmaatschappijen de werknemers op de grond: van de steward bij de incheckbalie tot bagageladers bij het vliegtuig.

Schiphol-topman Ruud Sondag trok vrijdag aan de bel: het personeelstekort bij grote afhandelbedrijven – zoals Swissport – zou teveel problemen opleveren. In de meivakantie zou de luchthaven daardoor mogelijk toch weer een maximum moeten instellen voor het aantal reizigers dat dagelijks kan vertrekken. Dat terwijl de limiet juist vanaf maart zou vervallen.

Volgens Van Dijl is het niet een probleem van de afhandelbedrijven alleen. “Heel Schiphol is onderbezet”, ziet hij. Ook beveiligingsbedrijven, schoonmaakbedrijven, logistieke bedrijven en de horeca hebben bijvoorbeeld nog veel vacatures openstaan voor bezoekers van de banenmarkt.

Zo zoekt cateraar Vermaat nog zeker vijfhonderd tot zeshonderd mensen. Het bedrijf zit achter horecazaken op Schiphol en verzorgt ook het eten in de KLM Crown Lounge op de luchthaven. Veel bedrijven zien nog steeds de invloed van de coronaperiode. Destijds werden vele vaste krachten ontslagen. “Die heb je niet zomaar terug”, aldus Gate Gourmet, het bedrijf dat het eten maakt voor in het vliegtuig.

De beveiligingsbedrijven die Schiphol inhuurt, zijn op de banenmarkt ook nog druk op zoek naar mensen. Mohamed Azough van Securitas vertelt dat zijn bedrijf nog zeker 150 werknemers extra nodig heeft. Zo’n vijftien mensen hebben hun cv bij hem achtergelaten op de banenmarkt. “Die gaan we volgende week bellen natuurlijk”, zegt hij. Hij is er wel van overtuigd dat zijn bedrijf de vraag naar beveiliging tijdens het hoogseizoen zal aankunnen.

Volgens een woordvoerder van Schiphol hebben uiteindelijk 1600 mensen zich ingeschreven om naar de banenmarkt te gaan. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk naar de markt zijn gekomen. Bij een eerdere editie vond 18 procent van de bezoekers een baan, stelde Schiphol destijds.

Bezoeker Edoardo Leo verlaat de markt met een tevreden gevoel. Hij heeft zijn contactgegevens bij meerdere bedrijven achtergelaten. “Het is lastig om een baan te vinden, omdat ik de Nederlandse taal niet goed genoeg spreek”, vertelt de Italiaan. Hij dacht dat deze markt daarom uitkomst kon bieden. Er zijn meer internationale bezoekers met hetzelfde idee. “Hopelijk word ik gebeld. De huur moet wel betaald worden”, zegt een ander hoopvol, terwijl hij het gebouw verlaat.