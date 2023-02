Importverbod Russische diesel kan prijs aan de pomp opdrijven

Het tanken van diesel kan komende tijd weer duurder worden. Dat komt door een Europese importverbod dat dit weekend is ingegaan. Een groot deel van de diesel in Europa was de laatste maanden nog steeds van Russische makelij. Toch denken kenners dat de impact van de sanctie waarschijnlijk meevalt.

Oliedeskundige Mark Williams van adviesbureau Woodmac stelt dat de prijs van diesel zeker weer gaat oplopen. Maar hij verwacht niet dat we snel weer terug zijn op het extreem hoge prijsniveau van vorig jaar “toen de markt in paniek raakte”.

Kort na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne waren Nederlandse automobilisten op een gegeven moment 2,375 euro kwijt voor een liter diesel. Na de accijnsverlaging door de overheid kwam die prijs nog enkele keren weer in zicht vanwege opspelende tekorten, maar inmiddels ligt de prijs hier een stuk lager.

De landen van de Europese Unie importeren sinds 5 december al geen ruwe aardolie meer uit Rusland. En nu geldt dit ook voor aardolieproducten uit Rusland, zoals diesel en kerosine. Doel van deze maatregelen is om ervoor te zorgen dat Rusland minder geld binnenkrijgt om de oorlog tegen Oekraïne te betalen.

Kenner Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers voorziet geen grote gevolgen. De laatste tijd zijn namelijk al grote dieselvoorraden opgebouwd. De adviesprijs van de grote oliemaatschappijen daalde afgelopen dagen zelfs wat in Nederland, naar 1,890 euro per liter.

Eugene Lindell, expert bij Facts Global Energy, denkt ook niet dat de dieselmarkt in Europa door het wegvallen van de aanvoer uit Rusland droog komt te staan. “Er zijn genoeg volumes in omloop, het is gewoon een kwestie van de mogelijkheden aanboren.”

In Den Haag heeft de overheid sinds kort wel een crisisplan klaarliggen voor als er opeens toch grote schaarste ontstaat. Energieminister Rob Jetten stuurde dit plan vrijdag naar de Tweede Kamer. Hij merkte wel op dat de olieprijzen sinds het ingaan van de importban van 5 december “niet of nauwelijks” lijken te worden beïnvloed door de sancties. Zaken als het Chinese coronabeleid en de zorgen over een mogelijke recessie zijn volgens Jetten van veel doorslaggevender aard.

Rusland zelf ziet voorlopig geen reden om de productie van diesel en kerosine te verminderen als reactie op het Europese importverbod, zei de Russische energieminister Nikolaj Sjoelginov vrijdag. Tot nu toe heeft de Russische oliesector blijk gegeven van veerkracht ondanks de westerse sancties die afgelopen jaar werden opgelegd. Dat komt ook omdat de Russen in landen als China en India nog steeds grote afnemers hebben.