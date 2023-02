Krant: Lufthansa en Air France-KLM azen op slots omgevallen Flybe

Lufthansa en Air France-KLM azen op start- en landingsrechten van de omgevallen Britse luchtvaartmaatschappij Flybe, schrijft de Britse krant The Telegraph. In de gesprekken met curatoren van Flybe zou het te doen zijn om zogeheten slots op de Londense luchthaven Heathrow en op Schiphol.

De krant meldt niet hoe hij precies aan deze informatie komt. Lufthansa en Air France-KLM weigerden commentaar te geven. Toch ligt het voor de hand dat er op zijn minst interesse zal zijn in de slots. Air France-KLM-topman Ben Smith uitte in januari nogmaals zijn frustratie over de krimpplannen van de Nederlandse overheid voor Schiphol. Toegang tot extra slots zou kunnen helpen om de impact van die plannen voor Air France-KLM te beperken.

Het noodlijdende Flybe zag zich eind vorige maand genoodzaakt alle vluchten te annuleren en 276 werknemers op straat te zetten. Het was de tweede keer in drie jaar tijd dat Flybe de activiteiten moest staken als gevolg van zware financiƫle problemen. De luchtvaartmaatschappij vloog op zeventien luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en Europa.