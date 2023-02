Disney, Nintendo en Unilever blikvangers in nieuwe beursweek

Disney, Nintendo en Unilever weten in de nieuwe beursweek de aandacht op zich gericht. Deze grote bedrijven geven een kijk in de boeken. Dat geldt ook voor onder meer Uber en ABN AMRO. Beleggers krijgen daarnaast weer een reeks economische cijfers om te verwerken. Mogelijk gaan daardoor de zorgen over een recessie weer opspelen of juist meer op de achtergrond raken.

Bij Disney is het onder meer de vraag hoe het gaat met streamingdienst Disney+. Het entertainmentconcern komt als het goed is ook met nieuwe plannen om zijn resultaten te verbeteren. Naar verluidt overweegt Disney meer van zijn films en tv-series aan concurrerende media te verkopen. Daarmee zou de onderneming van haar strategie afstappen om eigen films en series alleen op de eigen platforms aan te bieden.

De resultaten van Nintendo worden waarschijnlijk vooruitgeholpen door de verkoop van de nieuwste Pokémon-games voor de Nintendo Switch. In november werd al bekend dat Pokémon Scarlet en Violet in de eerste drie dagen na uitkomen wereldwijd wel tien miljoen keer over de toonbank waren gegaan.

Bij Uber zullen beleggers willen weten of het sterke herstel van de taximarkt zich ook in de laatste maanden van vorig jaar heeft doorgezet. In veel landen waren de coronazorgen eerder al afgeschud en stapten mensen weer vaker in de taxi. Tegelijkertijd bleven mensen veel maaltijden bestellen via Uber Eats.

De cijfers van Unilever zijn waarschijnlijk sterk gekleurd door prijsstijgingen. Ook in 2023 zullen de prijzen voor producten als Axe-deodorant, Magnum-ijsjes of afwasmiddel van Cif blijven toenemen, voorspelde topman Alan Jope in oktober al. Dat zei hij nadat Unilever de prijzen in het derde kwartaal in recordtempo had opgeschroefd. Toch was Jope niet bang dat consumenten massaal zouden overstappen op goedkopere huismerken.

ABN AMRO is de tweede Nederlandse grootbank die de jaarcijfers presenteert. ING meldde al dat het vorig jaar bijna een kwart minder winst heeft geboekt. Het financiële concern liep onder meer averij op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De hogere rente van de laatste tijd was wel gunstig voor ING, want dat maakt het makkelijker om hogere winstmarges te rekenen over met name spaargeld.

Andere bedrijven die met resultaten komen zijn onder meer AkzoNobel, Siemens en TotalEnergies. Wat betreft economische cijfers springen de Duitse fabrieksorders, Europese winkelverkopen en Nederlandse inflatie eruit. Op de financiële markten zal ook nog worden nagekauwd op de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) van vorige week.