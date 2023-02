Elon Musk: risico op bankroet Twitter afgewend

Het directe risico op een faillissement van Twitter is afgewend. Dat heeft eigenaar Elon Musk van de berichtendienst gezegd. Volgens hem is de lijn naar een break-even resultaat, het punt waarop Twitter geen verlies meer draait maar ook nog geen winst behaald, inmiddels ingezet. Volgens de zakenman gaat het nog altijd goed met het aantal minuten dat gebruikers op Twitter doorbrengen.

Musk, die Twitter eind oktober in handen kreeg, noemde de afgelopen drie maanden “extreem zwaar”. De miljardair was niet alleen bezig met een grote reorganisatie bij Twitter, maar had ook nog de dagelijkse leiding bij de fabrikant van elektrische auto’s Tesla en bij ruimtevaartbedrijf SpaceX. “Ik zou die pijn niemand toewensen”, tweette Musk.

Twitter heeft ook de eerste rentebetaling gedaan op de lening van 12,5 miljard dollar. Die lening ging Musk aan om het socialemediabedrijf over te nemen en staat nu bij Twitter op de balans. De afgelopen tijd waren er verscheidene berichten dat Twitter die betaling zou gaan missen. Het bedrijf betaalde bijvoorbeeld ook al geen huur voor verschillende kantoorpanden.