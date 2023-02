Dell schrapt zo’n 6650 banen door afgenomen vraag naar computers

De Amerikaanse computerfabrikant Dell Technologies schrapt ongeveer 6650 banen om kosten te besparen. Het bedrijf kampt met een sterk afgenomen vraag naar pc’s. Na twee jaar waarin consumenten wereldwijd meer laptops en desktopcomputers kochten voor het thuiswerken is de wereldwijde vraag inmiddels ingestort. Zo verkocht Dell in 2022 ruim 37 procent minder computers.

Ook zijn consumenten in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten en Europa voorzichtiger geworden met grote uitgaven doordat veel basisbehoeften, zoals eten, gas en licht, veel duurder zijn geworden. Daardoor wordt minder uitgegeven aan elektronica. Dell haalt ongeveer 55 procent van zijn omzet uit pc’s.

Dell kampt met marktomstandigheden die “blijven verslechteren” en worden gekenmerkt door “een onzekere toekomst”, schrijft operationeel directeur Jeff Clarke in een brief, die is ingezien door persbureau Bloomberg. Volgens Clarke zijn de eerdere kostenmaatregelen, waaronder een pauze bij het aannemen van personeel en het beperken van reizen, niet langer voldoende.

De banenreductie komt neer op ongeveer 5 procent van het wereldwijde personeelsbestand van Dell. Dell zal naar verwachting meer informatie geven over de financiƫle impact van het banenverlies bij de publicatie van de kwartaalcijfers op 2 maart. Dell is ook actief in Nederland, maar het is nog niet duidelijk over er hier ook banen verdwijnen.

Veel grote techbedrijven hebben al massaontslagen aangekondigd doordat de economie minder hard groeit. Computermaker HP kondigde in november een ontslagronde van 6000 banen aan. Cisco Systems en IBM schrappen allebei ongeveer 4000 banen. Ook bij tech- en webwinkelconcern Amazon, Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, Goolge-eigenaar Alphabet en softwareconcern Microsoft verdwijnen tienduizenden banen.