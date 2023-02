Renault en Nissan bereiken akkoord over hervorming samenwerking

De Franse autofabrikant Renault en de Japanse partner Nissan hebben een akkoord bereikt om hun meer dan twee decennia oude alliantie opnieuw vorm te geven. Zoals eerder al werd aangekondigd brengt Renault op termijn zijn belang in Nissan terug. Daarmee komt een einde aan de scheve eigendomsverhouding die de afgelopen jaren een bron van frictie vormde tussen de twee bedrijven.

Het nieuwe pact werd bereikt na maanden van stevige onderhandelingen en werd maandag goedgekeurd door de raden van bestuur van Renault en Nissan. Als onderdeel van de nieuwe deal zal Renault zijn belang in Nissan verminderen van ruim 43 procent naar 15 procent, wat gelijk is aan het belang dat Nissan heeft in Renault. Het zat de Japanners namelijk dwars dat de Fransen een groter belang hadden in het bedrijf, terwijl Nissan meer auto’s verkoopt dan Renault.

Nissan zal ook een belang van tot 15 procent nemen in de elektrische auto-activiteiten van Renault. De Franse autofabrikant wil het onderdeel dat elektrische voertuigen maakt afsplitsen van de tak die zich richt op auto’s met benzine- en dieselmotoren en onder de naam Ampere apart naar de beurs brengen. Ook de kleinere samenwerkingspartner Mitsubishi zal investeren in Ampere. De overeenkomst omvat ook de ontwikkeling en productie van verschillende nieuwe modellen wereldwijd.

Ook spraken de partners af om verder samen te werken aan diverse industriĆ«le projecten. Die projecten kunnen honderden miljoenen euro’s opleveren of zelfs miljarden “als het heel goed gaat”, zei topman Luca de Meo van Renault tijdens een persbijeenkomst in Londen. “De relevantie van deze projecten wordt tot nu toe onderschat.”

De nieuwe projecten omvatten het ontwikkelen en maken van verschillende nieuwe modellen op productielocaties in Zuid-Amerika, India en Europa, inclusief een elektrische bestelwagen genaamd FlexEVan. De partners zullen ook samenwerken op het gebied van het opladen van elektrische voertuigen en recycling.

De overeenkomst is bedoeld om een nieuwe impuls te geven aan het bijna 24-jarige partnerschap tussen Renault en Nissan dat bijna instortte na de ondergang van zijn voormalige leider Carlos Ghosn, die van fraude werd beschuldigd, in 2018. De nieuwe alliantie zal gelden voor een initiƫle periode van vijftien jaar. Een definitief akkoord zal worden bereikt tegen het einde van het eerste kwartaal en de deal wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond.