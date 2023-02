Regionale luchthavens bleven binnen geluidsnormen

Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport zijn vorig jaar binnen de geluidsnormen gebleven. Dat meldt toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van cijfers over het gebruiksjaar 2022. Dat loopt van november 2021 tot en met oktober 2022. Van Groningen Eelde Airport en Eindhoven Airport zijn nog geen cijfers.

Op Maastricht Aachen Airport kwamen vorig jaar minder vrachtvliegtuigen aan dan in 2021. Vijf keer steeg er een vliegtuig op of landde dat na 23.00 uur. Die vluchten vallen volgens het ILT onder uitzonderingscategorie├źn in de wet.

Rotterdam The Hague Airport werd aanzienlijk vaker tijdens de nacht benut. Daar gaat het om 1308 nachtvluchten, ruim de helft meer dan in 2021. Meer dan de helft van die nachtvluchten betreft traumahelikopters die van de luchthaven opstijgen. Er waren 127 militaire vluchten op de luchthaven waarvan drie in de nachtelijke uren.

Drie landingen tussen middernacht en 01.00 uur voldeden niet aan de regels en daarvoor heeft ILT waarschuwingen verstuurd. Ook een start na 23.00 uur voldeed niet, maar dat was een uitzonderlijke situatie, oordeelde de inspectie.

Over Lelystad Airport zijn geen bijzonderheden te melden. Die luchthaven is niet in gebruik voor lijnvluchten, al is het wel de bedoeling om dat in de toekomst te gaan doen. Daarvoor moet eerst een vergunning worden verleend.